SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Partners Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.03.2025 wurde das Partners Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 327,50 CHF wert. Bei einem Partners Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,075 Partners Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 830,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37,45 Prozent verkleinert.

Am Markt war Partners Group jüngst 21,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at