Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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Partners Group-Investition im Blick 23.07.2026 10:03:24

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 3 Jahren angefallen

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Partners Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Partners Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 965,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,363 Partners Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 965,80 CHF, da sich der Wert einer Partners Group-Aktie am 22.07.2026 auf 672,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,34 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Partners Group eine Marktkapitalisierung von 17,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Partners Group

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