Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Performance unter der Lupe
|
04.12.2025 10:03:38
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen
Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Partners Group-Papier an diesem Tag bei 1 306,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,077 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 925,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,11 Prozent.
Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Partners Group
