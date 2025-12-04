Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 04.12.2025 10:03:38

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Partners Group von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Partners Group-Aktien verlieren können.

Die Partners Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Partners Group-Papier an diesem Tag bei 1 306,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,077 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 925,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,11 Prozent.

Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Partners Group

Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten