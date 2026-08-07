Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Hochrechnung
|
07.08.2026 10:03:56
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen
Richemont-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 58,00 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,414 Richemont-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Richemont-Papiere wären am 06.08.2026 33 818,97 CHF wert, da der Schlussstand 196,15 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 238,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Richemont belief sich zuletzt auf 115,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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