Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Langfristige Investition 04.09.2026 10:03:59

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Richemont-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Richemont-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 58,55 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 1,708 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 313,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 183,65 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 213,66 Prozent zugenommen.

Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111,53 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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