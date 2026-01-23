Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Frühe Anlage
|
23.01.2026 10:04:02
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Richemont-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Richemont-Papier bei 64,35 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,540 Richemont-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 436,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 143,67 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 92,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
