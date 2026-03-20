Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Lohnender Richemont-Einstieg? 20.03.2026 10:04:04

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Richemont-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Richemont-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Richemont-Aktie bei 64,85 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,542 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 202,16 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 19.03.2026 auf 131,10 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 102,16 Prozent.

Richemont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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