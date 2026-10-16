Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Frühe Anlage 16.10.2026 10:03:30

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Richemont-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Richemont-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Richemont-Papier bei 106,05 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 0,943 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (175,05 CHF), wäre das Investment nun 165,06 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 165,06 CHF entspricht einer Performance von +65,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Richemont belief sich zuletzt auf 102,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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