Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Lohnender Richemont-Einstieg?
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05.06.2026 10:03:53
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.06.2021 wurden Richemont-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Richemont-Aktie bei 113,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 88,106 Richemont-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 164,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 497,80 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,98 Prozent.
Der Richemont-Wert an der Börse wurde auf 97,09 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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