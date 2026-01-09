Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Profitable Richemont-Investition?
|
09.01.2026 10:05:10
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Richemont-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Richemont-Anteile an diesem Tag bei 134,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 74,212 Richemont-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 923,93 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 08.01.2026 auf 174,15 CHF belief. Damit wäre die Investition 29,24 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Richemont betrug jüngst 98,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Richemont
