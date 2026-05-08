SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Richemont-Aktie statt. Der Schlusskurs der Richemont-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 95,66 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,454 Richemont-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 657,96 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Anteils am 07.05.2026 auf 158,60 CHF belief. Mit einer Performance von +65,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,38 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at