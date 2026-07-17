Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Lukrative Richemont-Investition? 17.07.2026 10:03:58

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Richemont-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 144,35 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 69,276 Richemont-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 197,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 675,10 CHF wert. Mit einer Performance von +36,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Richemont eine Börsenbewertung in Höhe von 114,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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