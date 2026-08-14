SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 132,40 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 0,755 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 195,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,73 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,73 Prozent erhöht.

Am Markt war Richemont jüngst 114,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at