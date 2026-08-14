Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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Performance unter der Lupe 14.08.2026 10:03:41

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 132,40 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 0,755 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 195,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,73 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,73 Prozent erhöht.

Am Markt war Richemont jüngst 114,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Richemont

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