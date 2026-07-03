SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Richemont-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Richemont-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Richemont-Papier 111,60 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,896 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,80 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 02.07.2026 auf 182,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +63,80 Prozent.

Der Börsenwert von Richemont belief sich zuletzt auf 107,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at