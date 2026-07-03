Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Performance unter der Lupe
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03.07.2026 10:04:07
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Richemont-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Richemont-Papier 111,60 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,896 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,80 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 02.07.2026 auf 182,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +63,80 Prozent.
Der Börsenwert von Richemont belief sich zuletzt auf 107,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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