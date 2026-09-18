Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Frühes Investment
|
18.09.2026 10:04:01
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen
Richemont-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Richemont-Aktie an diesem Tag bei 119,85 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 83,438 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 171,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 313,73 CHF wert. Damit wäre die Investition 43,14 Prozent mehr wert.
Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100,54 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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