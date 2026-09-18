SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Richemont-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Richemont-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Richemont-Aktie an diesem Tag bei 119,85 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 83,438 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richemont-Papiers auf 171,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 313,73 CHF wert. Damit wäre die Investition 43,14 Prozent mehr wert.

Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100,54 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at