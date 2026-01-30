SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde die Richemont-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Richemont-Anteile betrug an diesem Tag 177,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,449 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 343,21 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 29.01.2026 auf 147,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,57 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Richemont eine Marktkapitalisierung von 87,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at