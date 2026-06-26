Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Rentable Richemont-Anlage?
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26.06.2026 10:03:50
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 26.06.2023 wurde das Richemont-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 147,25 CHF. Bei einem Richemont-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,912 Richemont-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 186,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 655,35 CHF wert. Mit einer Performance von +26,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Richemont wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,18 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Richemont
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