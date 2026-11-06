SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Richemont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Richemont-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 156,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,639 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 171,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,49 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,49 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Richemont zuletzt 101,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at