SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Richemont-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Richemont-Aktie an diesem Tag 140,80 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,710 Richemont-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2026 gerechnet (154,85 CHF), wäre das Investment nun 109,98 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,98 Prozent erhöht.

Richemont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at