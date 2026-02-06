Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 06.02.2026 10:04:18

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Richemont-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Richemont-Aktie an diesem Tag 140,80 CHF wert. Bei einem Richemont-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,710 Richemont-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2026 gerechnet (154,85 CHF), wäre das Investment nun 109,98 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,98 Prozent erhöht.

Richemont erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Richemont

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Richemont Buy UBS AG
26.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richemont 169,85 0,83% Richemont

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen