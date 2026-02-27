Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Roche-Investment? 27.02.2026 10:03:43

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Roche-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 274,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,490 Roche-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 267,65 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 26.02.2026 auf 363,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 293,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten