Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Lohnendes Roche-Investment?
|
27.02.2026 10:03:43
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 274,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,490 Roche-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 267,65 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 26.02.2026 auf 363,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 293,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
