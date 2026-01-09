Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Roche-Investition im Blick
|
09.01.2026 10:05:10
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 301,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Roche-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,315 Roche-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 339,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 124,96 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,50 Prozent.
Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 269,37 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
