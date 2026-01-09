SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 301,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Roche-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,315 Roche-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 339,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 124,96 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,50 Prozent.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 269,37 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at