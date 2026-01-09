Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Roche-Investition im Blick 09.01.2026 10:05:10

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 301,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Roche-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,315 Roche-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 339,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 124,96 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,50 Prozent.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 269,37 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten