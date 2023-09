SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Roche gekostet

Am 08.09.2022 wurde die Roche-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 323,85 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,878 Roche-Aktien im Depot. Die gehaltenen Roche-Anteile wären am 07.09.2023 7 924,97 CHF wert, da der Schlussstand 256,65 CHF betrug. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 924,97 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 201,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at