SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Roche-Aktien gewesen.

Roche-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 304,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0,328 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,44 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 28.03.2024 auf 229,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,56 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Roche zuletzt 180,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at