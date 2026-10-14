Sandoz Aktie

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WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

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Frühe Anlage 14.10.2026 10:05:04

SMI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Sandoz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sandoz-Aktie betrug an diesem Tag 48,99 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sandoz-Aktie investiert hat, hat nun 204,123 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 623,39 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Papiers am 13.10.2026 auf 71,64 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 46,23 Prozent vermehrt.

Sandoz-Anteile wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Sandoz-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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