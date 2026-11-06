SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sika-Investment verdienen können.

Am 06.11.2016 wurde das Sika-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sika-Anteile bei 77,38 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 129,227 Sika-Aktien. Die gehaltenen Sika-Anteile wären am 05.11.2026 24 391,55 CHF wert, da der Schlussstand 188,75 CHF betrug. Mit einer Performance von +143,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Sika jüngst 29,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at