SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie Investoren gebracht.

Sika-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,080 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 811,24 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 01.02.2024 auf 239,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +381,12 Prozent.

Sika erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at