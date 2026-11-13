Sika Aktie

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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Langfristige Anlage 13.11.2026 10:03:46

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Sika-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 155,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,643 Sika-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,61 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 12.11.2026 auf 193,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,61 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 31,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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