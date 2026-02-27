Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Performance im Blick
|
27.02.2026 10:03:43
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,33 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sika-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,428 Sika-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (157,45 CHF), wäre das Investment nun 25 259,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 152,59 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 25,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
27.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.at)