SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,33 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sika-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,428 Sika-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (157,45 CHF), wäre das Investment nun 25 259,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 152,59 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 25,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at