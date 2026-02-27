Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sika-Performance im Blick 27.02.2026 10:03:43

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Sika-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,33 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sika-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,428 Sika-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (157,45 CHF), wäre das Investment nun 25 259,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 152,59 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 25,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sika AG

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten