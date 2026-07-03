Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Sika-Anlage 03.07.2026 10:04:07

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Sika-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 252,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,635 Sika-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 172,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 845,03 CHF wert. Damit wäre die Investition um 31,55 Prozent gesunken.

Insgesamt war Sika zuletzt 27,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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