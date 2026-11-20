Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sika-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Sika-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Sika-Papier an diesem Tag 235,20 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,252 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 186,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 790,82 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,92 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 30,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at