Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Frühe Anlage
|
23.10.2026 10:03:37
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Sika-Anteile bei 215,90 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Sika-Aktie investierten, hätten nun 0,463 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 184,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,46 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 85,46 CHF entspricht einer negativen Performance von 14,54 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 29,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sika AG
|194,75
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.