Sika Aktie

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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Frühe Anlage 23.10.2026 10:03:37

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Sika-Anteile bei 215,90 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Sika-Aktie investierten, hätten nun 0,463 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 184,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,46 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 85,46 CHF entspricht einer negativen Performance von 14,54 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 29,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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