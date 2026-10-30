SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sika-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 310,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,226 Sika-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 575,32 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 29.10.2026 auf 178,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 42,47 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 28,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at