SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sika gewesen.

Sika-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Sika-Papier an diesem Tag bei 220,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sika-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,454 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,12 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 28.05.2026 auf 152,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,88 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Sika betrug jüngst 24,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at