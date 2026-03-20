Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Lohnendes Sika-Investment?
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20.03.2026 10:04:04
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sika-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 261,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sika-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,183 Sika-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 126,35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 824,36 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,76 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Sika zuletzt 20,25 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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