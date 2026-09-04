Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Performance im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.09.2021 wurde das Sika-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Sika-Aktie letztlich bei 329,90 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Sika-Aktie investierten, hätten nun 30,312 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 189,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 738,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,62 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 30,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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