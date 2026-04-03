Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Performance im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Sika-Anteile bei 203,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, befänden sich nun 4,912 Sika-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 131,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 645,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,46 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Sika belief sich jüngst auf 21,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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