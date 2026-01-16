Sika Aktie

Performance unter der Lupe 16.01.2026 10:03:45

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Sika-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Sika-Anteile bei 255,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sika-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39,200 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 044,69 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 15.01.2026 auf 154,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 39,55 Prozent.

Sika erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sika AG

Aktien in diesem Artikel

Sika AG 161,65 -1,10% Sika AG

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

