SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Sika-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Sika-Anteile bei 255,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sika-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39,200 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 044,69 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 15.01.2026 auf 154,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 39,55 Prozent.

Sika erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at