Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Performance im Blick
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25.09.2026 10:03:40
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.09.2023 wurde die Sika-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 232,60 CHF. Bei einem Sika-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,992 Sika-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 182,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 828,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21,71 Prozent vermindert.
Sika war somit zuletzt am Markt 29,70 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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