SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sika gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 242,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hat, hat nun 4,122 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 789,57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21,04 Prozent vermindert.

Am Markt war Sika jüngst 30,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at