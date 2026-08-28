Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 10:03:39
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 242,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hat, hat nun 4,122 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 789,57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21,04 Prozent vermindert.
Am Markt war Sika jüngst 30,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
28.08.26
|Kaum Veränderungen: SMI notiert um Schlusskurs vonDonnerstag (finanzen.at)
|
28.08.26
|SMI aktuell: SMI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse Zürich: SMI am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
25.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sika AG
|205,60
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.