Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Rentables Sika-Investment?
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02.10.2026 10:04:08
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sika-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 294,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,339 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 179,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,21 Prozent verringert.
Der Marktwert von Sika betrug jüngst 29,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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