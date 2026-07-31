Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Hochrechnung 31.07.2026 10:03:59

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 3 Jahren angefallen

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sika-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 270,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,369 Sika-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,44 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 30.07.2026 auf 179,85 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,56 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Sika belief sich zuletzt auf 28,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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