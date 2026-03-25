SMI-Titel Sika-Aktie: Über diese Dividende können sich Sika-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SMI-Papier Sika am 24.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3,70 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,78 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Sika beläuft sich auf 288,80 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,10 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss notierte der Sika-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 130,60 CHF. Der Dividendenabschlag auf das Sika-Wertpapier erfolgt am 25.03.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 weist die Sika-Aktie eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,67 betrug Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Sika via SIX SX um 47,72 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -45,65 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Sika-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Sika

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 3,79 CHF aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 2,90 Prozent bedeuten.

Sika-Eckdaten

Die Börsenbewertung des SMI-Unternehmens Sika beläuft sich aktuell auf 20,946 Mrd. CHF. Sika verfügt über ein KGV von aktuell 24,99. 2025 setzte Sika 11,201 Mrd. CHF um und erzielte ein EPS von 6,51 CHF.

Redaktion finanzen.at