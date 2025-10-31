SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Sonova-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 236,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,225 Sonova-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sonova-Papiers auf 219,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 928,18 CHF wert. Mit einer Performance von -7,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at