SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Swiss Life abgeworfen

Am 15.09.2022 wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 517,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swiss Life-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,193 Swiss Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 577,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,59 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 11,59 Prozent gleich.

Der Swiss Life-Wert an der Börse wurde auf 16,10 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz des Swiss Life-Papiers fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Swiss Life-Papiers lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at