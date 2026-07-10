Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Lohnendes Swiss Life-Investment? 10.07.2026 10:04:08

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Swiss Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 10.07.2016 wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 208,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,480 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Life-Aktie auf 927,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 444,91 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 344,91 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Swiss Life einen Börsenwert von 25,11 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Swiss Life-Papier bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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