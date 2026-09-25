SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Swiss Life-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 471,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 21,213 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Swiss Life-Anteile wären am 24.09.2026 19 159,95 CHF wert, da der Schlussstand 903,20 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 19 159,95 CHF, was einer positiven Performance von 91,60 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 24,49 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein Swiss Life-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at