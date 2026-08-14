Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Swiss Life-Anlage unter der Lupe 14.08.2026 10:03:41

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Life-Investment verdienen können.

Die Swiss Life-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 899,40 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 11,119 Swiss Life-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 932,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 371,36 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,71 Prozent angewachsen.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 25,55 Mrd. CHF wert. Am 20.10.2000 wagte die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das Swiss Life-Papier bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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