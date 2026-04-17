Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Lohnende Swiss Life-Investition?
|
17.04.2026 10:03:58
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 255,22 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,392 Swiss Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 931,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 364,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +264,87 Prozent.
Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,88 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz des Swiss Life-Papiers fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Swiss Life-Anteils lag damals bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Zürich: SLI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Swiss Life publiziert Geschäftsbericht 2025 (EQS Group)
|
15.04.26
|Swiss Life publishes 2025 Annual Report (EQS Group)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
|1 017,50
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.