SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Swiss Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 255,22 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,392 Swiss Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 931,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 364,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +264,87 Prozent.

Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,88 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz des Swiss Life-Papiers fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Swiss Life-Anteils lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at