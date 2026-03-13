Swiss Life Aktie

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Swiss Life-Anlage im Blick 13.03.2026 10:03:45

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swiss Life-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swiss Life-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 454,80 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,199 Swiss Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 813,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 788,92 CHF wert. Mit einer Performance von +78,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,88 Mrd. CHF. Swiss Life-Papiere wurden am 20.10.2000 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

