Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Swiss Life-Performance
|
30.01.2026 10:03:53
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 30.01.2025 wurden Swiss Life-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 748,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 1,336 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (845,40 CHF), wäre das Investment nun 1 129,31 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,93 Prozent.
Zuletzt verbuchte Swiss Life einen Börsenwert von 23,70 Mrd. CHF. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Life
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
29.01.26
|Resignation of Philomena Colatrella from the Swiss Life Board of Directors (EQS Group)
|
29.01.26
|Rücktritt von Philomena Colatrella aus dem Verwaltungsrat von Swiss Life (EQS Group)
|
28.01.26
|SIX-Handel SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)