Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Swiss Life-Performance 30.01.2026 10:03:53

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.01.2025 wurden Swiss Life-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 748,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 1,336 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (845,40 CHF), wäre das Investment nun 1 129,31 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,93 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swiss Life einen Börsenwert von 23,70 Mrd. CHF. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Life

